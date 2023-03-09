США визначилися з тим, звідки візьмуть танки для відправки в Україну і коли їх поставлять.

Пентагон вже приступив до здійснення плану по відправці танків M1 Abrams в Україну. Про це заявив начальник відділу забезпечення Сухопутних військ США Даг Буш на онлайн-заході, організованому виданням Defense News.

Відзначається, що на початку року, коли було анонсовано поставку "Абрамсів" в Україну, у Пентагону ще не було готового плану дій – вилучити готові танки з власних запасів армії США, або замовити нові у виробника. Але тепер Даг Буш повідомив, що план дій вже є.

"Ми виконуємо його. Ми просто не можемо говорити про деталі", – заявив він.

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Представник Пентагону зазначив, що поставка танків в Україну є більш складним завданням, ніж здається обивателю.

"Це не просто відправка танка. Танк сам по собі не боєздатний. Ви повинні відправити весь пакет. Це включає в себе боєприпаси, транспортні засоби для його обслуговування, паливо, ви повинні пройти навчання за системою, щоб він був ефективний в бою", – пояснив Буш.

За його словами, Пентагон має намір "підготувати техніку до відправки таким чином, щоб це не вплинуло на боєготовність частин армії США і не вплинуло на постачання техніки іншим союзникам". При цьому він відмовився озвучити навіть орієнтовні строки поставки танків і висловив сумнів, що ці строки будуть названі в принципі.

"Ми не хочемо давати росіянам розуміння, коли і що прибуде, але ми намагаємося зробити це якомога швидше", — заявив Буш.

Поставка танків Abrams в Україну

25 січня президент США Джо Байден анонсував поставку 31 танка Abrams в Україну. При цьому жодних, навіть орієнтовних строків названо не було.

Наступного дня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що ці танки точно не встигнуть прибути в Україну до початку весняного наступу.

У річницю російського вторгнення міністр американської армії Крістін Вормут зізналася, що "Абрамси" прибудуть в Україну не раніше, ніж через рік. Причому ці строки вона назвала найшвидшими з можливих.

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