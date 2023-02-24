Плани щодо надання Києву важкої техніки цього типу все ще у розробці.

Для постачання танків M1 Abrams США може знадобитися більше одного року. Як заявила міністр американської армії Крістін Вормут, відповідні плани щодо надання такої техніки розробляються.

Зокрема вона відзначила, що такі терміни є найшвидшими із можливих. Вормут відзначила, що є варіанти розвитку подій, котрі можуть затягнути постачання і до двох років.

"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", - передає слова Вормут інформаційний ресурс CNN.

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Розглядаються різні варіанти надання цих танків Україні. В тому числі США може виготовити ці бойові машини з нуля. Також можлива передача уже наявної техніки, однак із модернізацією – такий варіант найчастіше використовується Вашингтоном при допомозі союзникам.

Окрім цього є опція отримати Abrams у тих країн, котрі придбали ці машини у США раніше. Однак, за словами Вормут, такий крок "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".

Що відомо про постачання США танків Abrams для України

25 січня президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

За повідомленням Politico танки Abrams надійдуть у вдосконаленому варіанті, але без секретної броні. Ця версія танків має більш складну оптику та системи управління, ніж старіша версія А1, яку армія США збирається зняти з експлуатації в найближчі роки.

Танки Abrams вирізняються з-поміж інших та мають набагато кращі характеристики, ніж уся важка зброя РФ.

У WP зазначили, що танки ці швидко не приїдуть: оголошення про їхнє постачання пролунало для того, щоб змусити Шольца швидше передати танки Leopard. Натомість Зеленський попросив не затягувати з постачаннями танків Abrams, щоб потім "не було надто пізно".

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