Його радник заявив, що таким чином вони хотіли отримати німецькі танки для ЗСУ.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван пояснив, чому Джо Байден прийняв рішення передати Україні танки Abrams.

В ефірі програми "На цьому тижні" Саллівана запитали, для чого потрібно було об'являти про постачання цих танків Україні, якщо їх зможуть передати тільки через рік, пише ABC. Він назвав це прикладом того, як "Байден згуртовує глобальну коаліцію, щоб дати Україні те, що їй потрібно".

За словами радника, рішення про передачу танків Abrams було прийнято за погодженням з Німеччиною в якості попередньої умови, щоб вони відправили на поле бою танки Leopard німецького виробництва, які прибудуть набагато швидше.

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"Президент сказав: "Гаразд, я буду лідером вільного світу, я відправлю Abrams в дорогу, якщо ви зараз відправите Leopard", - сказав він.

Танки для України

Як відомо, на початку року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина "не піде сама" на передачу танків Leopard Україні.

25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США передадуть українській армії 31 танк M1 Abrams.

Після цього влада Німеччини схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 і реекспорт танків з інших країн. Пізніше в Міноборони заявили, що збільшать кількість Leopard 2 до 18.

Кілька днів тому в Пентагоні заявили, що для постачання танків Abrams в Україну може знадобитися більше року.

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