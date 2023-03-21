Ймовірно, американські танки прибудуть в Україну раніше, ніж передбачалося.

США бачать можливість прискорити постачання танків Abrams Україні. Команда фахівців вже працює над цим.

Про це в ефірі CNN заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

За його словами, США працюють над тим, щоб доставити танки Abrams в Україну швидше, ніж очікувалося.

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"Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які можна внести до процесу, щоб прискорити його", - зазначив Кірбі.

Abrams для України

25 січня президент США Джо Байден анонсував поставку 31 танка Abrams в Україну. Наступного дня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що ці танки точно не встигнуть прибути в Україну до початку весняного наступу.

Найчіткіший прогноз щодо термінів постачання танків дала міністр американської армії Крістін Вормут. У річницю вторгнення РФ вона зізналася, що танки прибудуть в Україну не раніше, ніж через рік. Причому ці строки вона назвала найшвидшими з можливих.

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