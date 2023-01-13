У Берліні кажуть, що без їхнього дозволу поставка буде незаконною.

Німеччина не забороняла постачання польських танків Leopard в Україну, але і запит на узгодження такої поставки Берлін поки теж не отримав. Про це заявила речниця уряду Німеччини Крістіане Хофман у коментарі польському виданню Interia.

"Ми не говоримо "ні" передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", – заявила вона.

Хоффман підкреслила, що без дозволу уряду Німеччини передача в Україну танків німецького виробництва буде незаконною.

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Поставки танків Leopard в Україну

11 січня президент Польщі пообіцяв, що Україна отримає роту танків Leopard із запасів польської армії. Україна довгий час запитувала у Німеччини саме ці машини, але щоразу отримувала відмову.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, коментуючи обіцянку Польщі, висловив думку, що Берлін не повинен перешкодити цій поставці.

Президент Фінляндії заявив, що його країна теж готова передати Україні невелику кількість "Леопардів", але тільки в рамках загальноєвропейської програми їх поставки

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