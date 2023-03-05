Канадські військові навчають українських захисників у Великій Британії та Польщі.

У Великій Британії та Польщі продовжують проходити підготовку до роботи з німецькими танками Leopard військовослужбовці Збройних сил України. Їх навчають, зокрема, представники Канади.

В Twitter Збройних сил Канади опублікували фотографії з навчання ЗСУ. Зазначається, що протягом місяця військові проводили бойові стрільби та вивчали основи використання Leopard 2.

"За минулий місяць члени Збройних сил Канади у Великій Британії та Польщі разом з польськими та норвезькими збройними силами інструктували українських новобранців з бойової стрільби та основ використання танка Leopard 2", – йдеться в повідомленні.

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Танки Leopard для України

В рамках танкової коаліції низка країн зобов'язалися поставити Україні танки Leopard. Відомо, що доставку танків до Польщі для подальшої передачі Україні вже розпочала Канада. Спочатку країна обіцяла передати 4 танки, проте пізніше в Канаді змінили рішення і зобов'язалися поставити ще 4 танки.

Крім того, Іспанія виділила понад 4 мільйони євро на ремонт танків Leopard, призначених для українських військових. На цей момент для відправки в Україну готують шість бойових танків Leopard 2.

24 лютого 2023 року, в річницю російського вторгнення в Україну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перші танки Leopard 2 вже прибули в країну. Йдеться про чотири танки від Польщі.

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