Джастін Трюдо анонсував розширення партії танків, які Канада поставить ЗСУ.

Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 на додаток до тих чотирьох, які були обіцяні раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо у своєму виступі з нагоди річниці російського вторгнення в Україну.

За його словами, крім танків Канада також передасть Україні одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину і 5000 боєприпасів.

Також Трюдо оголосив про новий пакет санкцій проти пов'язаних з Росією 129 фізичних і 63 юридичних осіб. У їх числі віце-прем'єри Росії та інші посадові особи.

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Військова допомога Україні від Канади

26 січня Канада анонсувала поставку чотирьох танків Leopard 2 для України. Перший з цих танків вирушив до Європи вже 4 лютого. До України він поки не дістався. Його використовують для навчання українського екіпажу на території Польщі.

Раніше крім танків Канада надавала Україні іншу військову допомогу. Так, в січні була обіцяна поставка 200 бронеавтомобілів Senator.

Незадовго перед тим Канада купила в США зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Його також мають передати або вже передали Україні.

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