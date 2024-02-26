Дискусії про можливе постачання крилатих ракет все ще тривають.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба знову наголосив, що Україна потребує крилатих ракет Taurus для захисту від Росії. Водночас побоювання щодо ескалації він назвав безпідставними.

В інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) міністр зазначив, що на тлі суперечки в Німеччині Україна знову звернулася до федерального уряду з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

"Остаточне рішення – за Німеччиною. Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна. Я думаю, що з моменту першої поставки танків Leopard цей страх (що постачання втягне Німеччину у війну з РФ, - УНІАН) був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", – наголосив Кулеба.

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За словами очільника МЗС, дискусії про можливе постачання крилатих ракет Taurus між українським урядом і федеральним урядом все ще тривають. Міністр привітав резолюцію Бундестагу, який закликав уряд канцлера Олафа Шольца голосами коаліції надати Україні додаткові "системи озброєнь великої дальності". Хоча уряд Шольца раніше блокував подібні поставки, український міністр утримався від критики німецької влади.

"Так, у нас триває ситуація з Taurus. Але водночас Німеччина – номер один після США, коли мова йде про постачання зброї. Важко скаржитися, коли Німеччина надає нам стільки зброї, потрібної для порятунку життів і звільнення наших окупованих територій", – сказав Кулеба.

Можливість передачі Taurus Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН у січні, політики з правлячої коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus.

20 лютого стало відомо, що Німеччина, ймовірно, готується до передачі Україні ракет Taurus. Правляча коаліція нібито підготувала секретну пропозицію про постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєння.

Bild писав, що тільки 35% жителів Німеччини виступають за передачу Taurus Києву, тоді як 49% німців - проти відповідних поставок.

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