Компанія збирається нарощувати виробництво літаків F-16, щоб підтримати країни, які нададуть свої винищувачі Україні.

Компанія, яка виробляє американські винищувачі F-16, готова постачати літаки європейським країнам, які передаватимуть свої винищувачі Україні.

Як пише Financial Times, операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що ведеться багато розмов про передачу винищувачів F-16 третім сторонам, тобто про реекспорт іншими країнами американських винищувачів в Україну для захисту її повітряного простору. Він додав, що його компанія не бере безпосередньої участі в переговорах, проте "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту".

Як пише видання, Білий дім відхилив прохання України про надання сучасних винищувачів F-16. Це сталося через побоювання, що літаки можуть бути використані для нанесення ударів по російській території.

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Для початку американський уряд має схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва. Тоді європейські країни потребуватимуть політичної підтримки з боку адміністрації Байдена.

Водночас один із представників оборонного відомства США заявив, що "наразі немає чого оголошувати щодо винищувачів F-16".

Натомість у Європі вважають, що реекспорт країнами-членами ЄС літаків F-16 безпосередньо в Україну є одним з можливих варіантів. Крім того, американські винищувачі можуть бути відправлені західними державами до колишніх країн Варшавського договору, після чого вони зможуть відправити Україні свої літаки радянської розробки.

Літаки для України: останні новини

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і "наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків".

Водночас спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що уже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу. Він зазначив, що питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України та керівництво Міністерства оборони.

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