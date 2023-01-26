Вони впевнені, що нова зброя та техніка допоможуть Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус (демократи), закликали США та союзників посилити підтримку України, надавши винищувачі.

Усі троє політиків напередодні повернулися із Києва - 20 січня вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Голос Америки".

Сенатори закликали Білий дім та союзників США направити в Україну "більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29". На їхню думку, поєднання всієї цієї зброї та техніки "допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку як на сході, так і на півдні, щоб ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні".

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Вони наголосили, що українські військові перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки. Сенатори впевнені, що танки будуть ефективно використані ЗСУ у майбутніх боях із російськими військами.

Надання Україні винищувачів

Нещодавно спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що уже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу

Водночас компанія, яка виробляє американські винищувачі F-16, готова постачати літаки європейським країнам, які передаватимуть свої винищувачі Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

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