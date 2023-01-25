Винищувачі знаходяться на одній з баз Словаччини, зазначив міністр оборони країни.

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса - Україна" повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. "Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", - сказав міністр оброни.

Він додав, що уряд Словаччини буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

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"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати їх (літаки - УНІАН) саме Україні", - підкреслив Надь.

Військова допомога Україні від Заходу - що треба знати

Україна з самого початку повномасштабного вторгнення Росії просить західних партнерів надати літаки, оскільки вони можуть допомогти захистити наше небо від ворожих ракет.

Спершу на Заході не підтримали рішення про надання літаків Україні. Пізніше зявилася інформація, що українські пілоти вже проходять навчання, необхідні для того, щоб опанувати західні літаки.

24 січня спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що вже фактично відомо, який тип літаків українська держава отримає від партнерів.

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