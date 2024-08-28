Третя танкова бригада вперше показала український 'Оплот' (фото)

Бойова машина знищує російських загарбників на Харківському напрямку.

3 танкова бригада вперше показала бойовий танк "Оплот", який знищує російських загарбників у Харківській області.

Фото танка з'явилося у Facebook бригади. Це перша за весь час повномасштабної війни проти РФ згадка про танк "Оплот" в бойових порядках Сил оборони.

В публічних джерелах про цей танк згадували вкрай рідко. Раніше стало відомо, що Україна запустила процес серійного виробництва цих танків для армії. Інших деталей бригада не повідомила.

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Ситуація з танками в Україні

ВСУ комбіновано використовують радянську і західну бронетехніку на фронті, щоб ці машини доповнювали і посилювали один одного.

Як писало видання Forbes, за рік боїв з моменту отримання першого танка Leopard 2 німецького виробництва українська армія втратила, за даними Oryx, не менше 12 танків. Однак набагато більше танків Leopard 2 було пошкоджено, ніж знищено, і українці відчувають реальні проблеми з ремонтом пошкоджених танків і поверненням їх в стрій.

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