Він зазначив, що "Оплот" перевершує "Прорив" у багатьох питаннях, але є багато слабких місць

Командир танкової роти на позивний "Полтава" розповів про український танк "Оплот" та порівняв його з російською бронетехнікою.

Так, в інтерв’ю "Українській правді" він зазначив, що російський Т-90 "Прорив" – "непогана машина, і приціли вони хороші зробили, і монітори. Дуже хотів, щоб у моєму підрозділі з'явився такий трофей". Водночас військовий зазначив, що перемагає не техніка, перемагає екіпаж.

"Український "Оплот" перепльовує "Прорив" у багатьох питаннях, але є багато слабких місць… Електроніка псує все. А от системи управління, виявлення, заряджання – в "Оплоту" кращі".

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Водночас він зауважив, що росіяни штампують свої танки конвеєром, а в Україні "Оплотів" всього близько 10, а решта - Т-64, Т-72.

"Т-64 і "Оплот" – це як "Жигулі" першої та сьомої моделей. До "Оплоту" була хороша розробка "Береза" – класна машина. У мене була одна така, потім її підбили", - розповів військовий.

Оцінюючи західні Leopard, він зазначив, що це "неймовірна машина, але вона трохи під інші задачі. Це нічна кішка, з її оптикою, пушкою вона вночі такого шурхоту наводить".

"Тут навіть якщо в нас буде якийсь супертанк, ніхто ж не скасовував артилерію – вона обов'язково влучить, зірве гусеницю, коток і постане питання евакуації танка. А це ж шматок заліза, в нього немає шапки-невидимки… Він тільки загудів – усе, пріоритетна ціль, його шукають усі: дронщики, арта, піхота. Після прильоту під час детонації БК гинуть усі. Цього не хотілося б", - додав військовий.

Ситуація з танками в Україні

ВСУ комбіновано використовують радянську і західну бронетехніку на фронті, щоб ці машини доповнювали і посилювали один одного.

Як писало видання Forbes, за рік боїв з моменту отримання першого танка Leopard 2 німецького виробництва українська армія втратила, за даними Oryx, не менше 12 танків. Однак набагато більше танків Leopard 2 було пошкоджено, ніж знищено, і українці відчувають реальні проблеми з ремонтом пошкоджених танків і поверненням їх в стрій.

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