Відзначається, що німецький уряд не передає Україні ці ракети нібито через їх брак.

Німецька компанія Taurus Systems GmbH, яка виробляє відомі крилаті ракети, зробила цікаву заяву. Компанія спростувала слова експерта Соціал-демократичної партії з оборони Йоханнеса Арльта, що оборонна промисловість не може швидко поповнити запаси ракет Taurus, якщо їх передадуть Україні.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий в найкоротші терміни як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі", - йдеться у повідомленні Deutsche Welle.

Варто відзначити, що в листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявила, що може в найкоротші терміни як наростити виробництво ракет Taurus, так і інтегрувати нові технічні досягнення.

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Ракети Taurus для України - останні новини

У Німеччині неодноразово говорили, що не передадуть Україні ракети Taurus, хоча близькі за характеристиками ракети Storm Shadow і SCALP вже передали Британія і Франція. За даними ЗМІ, проти передачі ракет виступає канцлер Олаф Шольц. Німецька опозиція та ЗМІ через це критикують уряд.

16 січня стало відомо, що німецька опозиційна партія ХДС, яка виступає за надання Україні ракет Taurus, посилила тиск на федеральний уряд.

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