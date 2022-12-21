До складу спеціальної групи увійшли Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі та Мінфін США.

Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу, щоб розслідувати, як західні технології опинилися в іранських дронах.

Росія використовувала ці БПЛА у війні проти України. У деяких з них виявили мікроелектроніку із США. Про це повідомляє CNN після спілкування з кількома посадовцями, обізнаними з питання.

До складу групи залучені Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі та Мінфін США. За словами одного зі співрозмовників, це частина загальної комплексної стратегії щодо Ірану, а не лише щодо його ролі у війні Росії проти України.

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Зазначена група має поспілкуватися з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах. Також вона буде координувати дії з колегами з інших країн. Робота слідчої групи посилилася на тлі нових розвідданих США. Вони стосувалися того, що РФ хоче відкрити власне підприємство для виробництва таких БПЛА й вже отримує від Ірану необхідні компоненти.

США вже давно обмежили експерт до Ірану, щоб перекрити йому доступ до передових технологій. Однак останнім часом стало відомо, що вони все одно використовуються Іраном. Британська організація Conflict Armament Research з’ясувала, що приблизно 82% компонентів збитих в Україні іранських дронів виготовлені американськими компаніями. Йдеться про Texas Instruments та австрійську фірму, що належить канадській Bombardier Recreational Products. Це підтвердило, що недорога продукція цивільного призначення може використовуватися у військових цілях, й існуючі санкції не закрили усіх прогалин.

У Texas Instruments вже заявили, що не продають ніякої продукції Росії, Білорусі чи Ірану, а також не підтримують нецільове використання своїх товарів. У Bombardier Recreational Products наголосили, що будуть розбиратися, як їхні двигуни опинилися в іранських дронах.

Іранські БПЛА

У листопаді повідомлялося, що деталі понад 30 європейських та американських компаній виявили в дронах-камікадзе Shahed-136, які Росія купила в Ірану. Найбільше використовували американських запчастин.

Пізніше США звинуватили ООН у небажанні розслідувати застосування РФ іранських дронів в Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе "Шахед". Саме ними країна-агресор атакувала Україну 19 грудня. Нова партія складається з 250 БПЛА.

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