За словами очільника держави, Росія використовує ракети та іранські дрони для атаки по українській енергетиці.

Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе "Шахед". Саме ними країна-агресор атакувала Україну сьогодні вранці.

Нова партія дронів для Російської Федерації складається з 250 "Шахедів". Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (ОЕС).

За словами українського лідера, для сьогоднішньої атаки РФ використала 34 дрони-камікадзе.

Відео дня

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія використовує ракети та іранські дрони для ударів по українській енергетиці. Так, масований удар по Україні 16 грудня зачепив понад 20 мільйонів українців. Внаслідок атаки міста-мільйонники та більшість регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір того дня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч громадян України. Ще понад 10 мільйонів осіб залишились без тепла та води.

Іранські "Шахеди" у війні проти України

Росія почала використовувати іранські дрони-камікадзе з літа цього року.

14 грудня сталася чергова масштабна атака дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану. За даними розвідки західних партнерів, Тегеран може також передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

Нещодавно у ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: