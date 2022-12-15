14 грудня окупанти здійснили вже третю протягом останнього часу масштабну атаку дронами-камікадзе.

Росія почала застосовувати по Україні іранські дрони з іншими серійними номерами. Є припущення, що РФ використовує БПЛА вже з нової партії.

Як розповіла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі FREEDOM, нова поставка дронів "виглядає як очевидний факт".

"Довгий час вони (дрони – ред.) не застосовувалися, після цього стали застосовуватися з іншими серійними номерами. Є припущення, що це нова партія, так", – розповіла Гуменюк.

На питання, чому Росія раптом атакує Україну з узбережжя Азовського моря, Гуменюк підтвердила, що це, найімовірніше, пов'язано зі страхом потрапити під вогонь ЗСУ в Криму.

"Вони (росіяни – ред.) намагаються тримати ці види озброєння подалі, як в принципі і вся тактика ворога на окупованих територіях", – додала Гуменюк.

Іранські дрони на війні проти України – що відомо

З 10 грудня – після тритижневої "паузи" – Росія почала знову бити по Україні іранськими дронами, зокрема користуючись узбережжям Азовського моря.

14 грудня окупанти здійснили вже третю протягом останнього часу масштабну атаку дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану.

Втім, напередодні як у британській, так й в американській розвідках попереджали про посилення військової підтримки іранським режом російських загарбників. Тегеран може передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

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