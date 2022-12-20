Ще у жовтні Велика Британія, Франція і Німеччина закликали ООН розслідувати факт застосування Росією дронів іранського виробництва для атак в Україні.

США звинуватили генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріша у тому, що той, вочевидь, піддався на російські загрози і не відправляє посадових осіб з метою перевірки застосування Росією дронів, які постачаються Іраном.

Як заявили Велика Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати і Україна, постачання дронів іранського виробництва до Росії порушує резолюцію Ради безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює іранську ядерну угоду. Ці країни хочуть, аби Гуттеріш відправив до Києва посадовців для проведення перевірки.

"Ми засмучені, що ООН не перейшло до проведення нормального розслідування цього повідомлення про порушення", - цитує заступника посла США при ООН Роберта Вуда на засіданні Ради безпеки ООН видання Reuters.

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"Ми розчаровані, що Секретаріат, вочевидь, піддався російським загрозам, не виконав мандат, який був наданий цією Радою безпеки, на проведення розслідування", - додав Вуд.

Раніше у грудні у доповіді Гуттеріша йшлося про те, що посадові особи ООН вивчають наявну інформацію і будь-які виявлені дані будуть доведені до відома Ради безпеки ООН у належний час.

Іранські дрони на війні проти України - що відомо

У жовтні Велика Британія, Франція і Німеччина закликали Організацію Об'єднаних Націй розслідувати факт застосування Росією дронів іранського виробництва для атак в Україні. Тоді повідомлялося, що в разі підтвердження в рамках розслідування факту передачі Іраном дронів-камікадзе в Росію це стане порушенням резолюції Ради Безпеки ООН №2231, яка передбачає контроль над передачею будь-якого озброєння з Ірану.

Довідка УНІАН. Росія активно застосовує іранські безпілотники "Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

14 грудня сталася чергова масштабна атака дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану. За даними розвідки західних партнерів, Тегеран може також передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

Нещодавно у ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу українській ППО.

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Києву дронами-камікадзе "Shahed". Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

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