Раніше повідомлялося, що ці навчання можуть відбутися на території США.

США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

Про це на брифінгу сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда". Втім, чиновник додав, що не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО - УНІАН) і саміту G7 президент (Джо Байден - УНІАН) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання…Ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", – зазначив Кірбі.

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Навчання на F-16

Навчання українських авіаторів мали розпочати ще у червні. У західних ЗМІ писали, що гальмувати початок навчань можуть саме Сполучені Штати Америки.

Таку ж думку висловив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав. За його словами, це пов'язано з побоюваннями через можливу ескалацію з боку Росії.

У середині липня радник з нацбезпеки Штатів Джейк Салліван сказав, що президент Джо Байден вже дав "зелене світло", однак Європа потребує ще декілька тижнів на підготовку.

За даними The Washington Post, очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

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