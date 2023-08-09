Він пояснив це страхом.

Початок навчань українських пілотів роботі з американськими винищувачами уповільнюють Сполучені Штати Америки.

Таку думку висловив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, європейські союзники вже готові почати ці навчання.

"Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни, в нашій столиці. Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 - це якраз той випадок", - пояснив Брідлав.

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Він зазначив, що до сповільненя процесу з F-16 призвело залякування з боку президента РФ. "Сухопутні війська пана Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх", - констатував генерал.

F-16 для України: що відомо

Нагадаємо, на саміті НАТО Україна підписала з низкою країн меморандум про створення коаліції для підготовки авіаторів до роботи з винищувачами. Повідомлялося, що вони мають початися у серпні.

Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначав, що союзники обіцяли розпочати навчання ще у червні, однак цього так і не відбулося.

У липні журналісти Politico повідомили, що процес затягують Сполучені Штати Америки. Згодом у Вашингтоні заявили, що президент Джо Байден "дав зелене світло".

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