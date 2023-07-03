Він не вважає, що це є певним політичним рішенням.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 не розпочалися у червні, попри обіцянки, які давали Україні.

Про це заявив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону. Він розраховував на те, що українська армія отримає літаки вже у перші місяці 2024 року, однак зараз цей графік починає зміщуватися.

"Я виходив з того, що у червні мали розпочатися тренування, як нам це первинно обіцяли. У червні тренування пілотів не розпочалися. Це означає, що графік тренування починає зрушуватися. Ми працюємо зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які берут участь у авіаційні коаліції, щоб максимально пришвидшити процес", - додав Кулеба.

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Мова йде про навчання пілотів і інженерів, а також про підготовку інфраструктури й ухвалення правових рішень, необхідних для передачі літаків. "Серйозна дуже робота, починати її треба було ще вчора, але не так сталося, як гадалося", - додав міністр.

Водночас Кулеба не бачить у цьому політичного рішення гальмувати процес - міністр пояснює, що той є дуже складним і потребує координації багатьох елементів.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Нагадаємо, що влада та військові довгий час закликали західних партнерів передати Україні сучасні винищувачі. Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський оголосив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться без цих літаків.

Було ухвалено "коаліцію" з надання Україні F-16, її очолили Данія та Нідерланди. Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна зможе отримати не раніше Нового року.

Днями Зеленський сказав, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 ще немає. На його думку, деякі партнери з невідомих причин затягують з цим.

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