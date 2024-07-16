Україна отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів в рамках ініціативи Праги щодо постачання боєприпасів нашим військовим. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.
Він зауважив, що під час його візиту до Чехії важливим пунктом була і реалізація чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів українським військовим. За його словами, ініціатива вже діє і значно покращила позиції ЗСУ на фронті.
"Ця ініціатива вже діє – перші 50 тисяч снарядів вже надійшли до України. Частина з цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємось на спільні проекти з виробництва боєприпасів на території Чехії чи в безпечних місцях в Україні", – розповів Шмигаль.Відео дня
Чеська ініціатива з постачання снарядів
Як повідомляв УНІАН, 12 липня президент Чехії Петро Павел заявив, що його країна цього і наступного місяця відправить Україні 50 тисяч боєприпасів. За його словами, крім цього з вересня і до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.
Нагадаємо, коли в Україні виник серйозний дефіцит боєприпасів, Чехія створила коаліцію з країн, які можуть допомогти фінансово. Загалом до ініціативи приєдналися близько 20 країн.
4 квітня Фіала заявив, що Прага виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України. Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначав, що до кінця 2024 року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі.