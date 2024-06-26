Президент Чехії пояснив, чому снаряди недешеві, і чому навколо програми стільки секретності.

Снаряди, які Чехія закуповує для України по всьому світу, обходяться недешево і мають певну "націнку", але без цього їх неможливо було б придбати. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю denik.cz.

Раніше чеські опозиційні політики звинуватили уряд у тому, що снаряди для України закуповують за занадто великою ціною і що загалом уся ця програма є непрозорою і надто закритою.

"Націнка є у всіх військових поставках, неможливо уявити, щоб її не було і тут. Якщо дивитися з принципової точки зору, то неможливо, щоб постачання військової техніки були прозорими. Вони завжди чутливі, вони йдуть у зону бойових дій, і Росія також приділяє їм велику увагу зі зрозумілих причин", – сказав Павел, пояснюючи секретність.

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Він запевнив, що вище керівництво Чехії має всю необхідну інформацію щодо того, як саме відбуваються закупки цих снарядів.

"Я не бачу тут нічого, що виходить за межі звичайної практики. Тут також є націнка, але вона є скрізь, але в допустимих межах", – сказав Павел.

Чеська снарядна ініціатива: останні новини

Як писав УНІАН, перша партія снарядів, які закуповувалися в рамках "чеської ініціативи", прибула в Україну. При цьому в Празі не розкрили, коли саме Київ отримав вантаж.

Також ми розповідали, що до кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тис. артилерійських снарядів у рамках "чеської ініціативи". За словами чеських посадовців, поставки вийдуть на потік вже у липні.

Разом з тим Прага досі тримає в секреті, які саме країни продають ці боєприпаси.

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