Також краще було б надати тисячу танків, а не 80, як передали партнери.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні для перемоги над країною-окупантом РФ потрібно не 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а 400.

Як пише Укрінформ, у Давосі очільник литовського відомства також наголосив, що було б добре, якби ЗСУ отримала не 80 танків, а тисячу.

"Було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: скільки знадобиться для перемоги, а також додати: що б не знадобилося для перемоги. Це буде стримувальним меседжем для Путіна", - наголосив Ландсбергіс.

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Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина передала Україні снаряди, БТРи, безпілотники та інше військове майно. Також у планах на найближче майбутнє – передача систем ППО і десятків БМП.

Нещодавно стало відомо, що до кінця поточного року Франція постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів на місяць. Одночасно передаватиме Україні по 50 ракет SCALP на місяць.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив абсолютну впевненість у продовженні підтримки України з боку союзників по Альянсу. Він наголосив, що допомога Києву – це не благодійність, а інвестиція в загальну безпеку.

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