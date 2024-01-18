Також найближчим часом відбудеться передача партії самохідних гаубиць.

До кінця поточного року Франція постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів на місяць. Про це повідомив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню в ефірі France Inter.

"У період з лютого 2022 року по квітень 2023 року ми постачали 1000 снарядів на місяць. З лютого минулого року це 2000 снарядів на місяць, а з цього місяця (січня) буде 3000 снарядів на місяць", – заявив міністр і додав, що одночасно Франція постачатиме Україні по 50 ракет SCALP на місяць.

Лекорню також повідомив, що "найближчими тижнями" Франція передасть Україні ще 6 САУ Caesar. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Франція поставила Україні 30 таких гармат. Ще 72 гармати французька промисловість має виготовити до початку 2025 року, але скільки з них потраплять до України, міністр не уточнив.

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Західна військова допомога Україні

Як писав УНІАН, Канада попросила США якнайшвидше надати Україні протиповітряну систему NASAMS, яку канадці проплатили ще рік тому. Міністр оборони Канади Біл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся із послом США у Канаді Девідом Коеном, аби попросити про пришвидшення цього процесу.

Також ми розповідали, що напередодні Німеччина передала Україні снаряди, БТРи, безпілотники та інше військове майно. Також у планах на найближче майбутнє – передача систем ППО і десятків БМП.

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