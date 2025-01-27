Китай може стати першою країною в світі, яка створила винищувач шостого покоління.

Нові фото надали цінну інформацію про унікальні особливості китайського літака J-XDS (також відомий як J-50), який багато хто зі спеціалістів вважає прототипом винищувача шостого покоління. В першу чергу, експерти Army Recognition звернули увагу на повністю рухомі закінцівки крила, які є нестандартним рішенням, якщо казати про винищувальну авіацію. Це рішення повинно покращити льотно-технічні характеристики літака, зокрема, його маневреність.

Також добре видно, що J-XDS не має вертикального оперення, яке забезпечують стійкість літака в польоті та відповідає за рискання – кутові рухи літального апарата відносно вертикальної осі.

Передбачається, що такий підхід дозволить покращити малопомітність J-XDS. Відсутність вертикального оперення свідчить про досконалу систему управління польотом.

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Загалом про новий китайський літак майже нічого не відомо. Фахівці припускають, що довжина дводвигунного апарату та розмах його лямда-подібного крила складає 22 м, у той час як максимальна злітна вага становить 40 тон. Максимальну швидкість J-XDS оцінюють у 2 Маха, а бойовий радіус – у 2200 км.

Нові розробки китайського ОПК

Окрім прототипу винищувача шостого покоління (якщо це дійсно він) Китай почав льотні випробування ще однієї перспективної крилатої машини.

Офіційно про неї також майже нічого не відомо, однак фахівці припускають, що це може бути тактичний бомбардувальник (або винищувач-бомбардувальник) JH-XX, про розробку якого давно повідомляли західні ЗМІ.

Літак отримав три двигуни з плоскими соплами, а основні опори шасі мають двоколісні візки. Останнє може свідчити про злітну масу, яка перевищує 40 або навіть 50 тон.

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