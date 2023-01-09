Україна запитувала їх у США та Німеччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає можливість постачання Україні важких танків.

В інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet Столтенберг зазначив, що "не виключає, але і обіцяти нічого не буде" щодо перспективи отримання Україною американських танків Abrams або німецьких Leopard.

Столтенберг повторив свою позицію щодо того, що війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів. Однак він зазначив, що до цього далеко, і наголосив, що країнам Заходу слід підтримувати Україну зброєю в цей час.

Відео дня

"Я бачу необхідність у збільшенні амбіцій. Ми повинні зробити більше", - заявив він.

Поставки Abrams і Leopard в Україну

У Пентагоні напередодні повідомили, що США поки не планують передавати Україні основні бойові американські танки Abrams, але і не виключають таких поставок в майбутньому.

Пояснюючи причину відмови надавати їх, в відомстві зазначили, що ці танки складні в обслуговуванні і споживають багато палива.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек також заявив, що Берлін не виключає постачання танків Leopard, про які неодноразово просив Київ, в майбутньому.

Також обговорюється передача танків Leopard німецького виробництва Польщею. Однак місцева влада наголошує, що у країни їх не так багато.

Вас також можуть зацікавити новини: