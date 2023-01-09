Про це заявив віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек після того, як Німеччина повідомила про надання Україні бойових машин піхоти Marder.

У Німеччині не виключають поставку танків Leopard для підтримки українських військових сил у майбутньому.

Як пише Reuters, про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек німецькій телекомпанії ARD. "Звичайно, це не можна виключати", - сказав Хабек.

Зазначається, що його коментар з’явився через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня. Це рішення Хабек назвав правильним і давно назрілим.

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Зауважується, що Leopard – більш важчі бойові машини аніж Marders.

Допомога від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні.

На думку експертів, уряд Німеччини побоюється реакції Росії на рішення про передачу Україні важкого озброєння.

11 грудня 2022 року посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що влада ФРН обіцяє надавати Україні більше зброї і боєприпасів. Водночас від додав, що дипломати продовжують переговори щодо постачання танків Marder та Leopard.

6 січня 2023 року речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що ФРН планує у перші три місяці цього року доставити в Україну близько 40 БМП Marder і ЗРК Patriot.

Поряд з тим, 4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що немає сумнівів, що "вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць".

При цьому, як сказав міністр, відбувається велика робота над тим, аби Німеччина передала Україні танки Leopard.

Він наголосив на переконанні, що у 2023 році ЗСУ отримає те, що не могли з різних причин отримати в 2022 р.

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