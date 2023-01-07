США постійно враховують потреби ЗСУ.

США поки не планують передавати Україні основні бойові американських танків Abrams, випливає з відповіді представниці Пентагону Лори Купер під час брифінгу 6 січня.

За її словами, ці танки, в тому числі, складні в обслуговуванні.

"Ми повинні бути в курсі технічного обслуговування та підтримки танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, крім того, що він пожирає бензин, досить складний в обслуговуванні", - сказала вона.

Разом з тим США весь час враховують потреби ЗСУ.

"(Ми хочемо) подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну. Але знову ж таки, ми вже робимо це з танками Т-72. А тепер ми бачимо і Францію з їхніми легкими танками", - додала вона.

На цьому ж брифінгу Купер зазначила, що українські військові легко вчаться управляти західними зразками озброєння.

Танки Abrams - що відомо

Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Допомога США Україні

Нагадаємо, трохи раніше у Білому домі офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на суму $ 3 млрд.на цю суму Києву будуть виділені боєприпаси і зброю із запасів Міністерства оборони. Ще $225 млн будуть спрямовані на фінансування довгострокового потенціалу та модернізації ЗСУ.

Також стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткову батарею комплексів Patriot. А пізніше спікер німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що ця поставка запланована на перший квартал цього року.

Про постачання Україні цього озброєння домовилися США і Німеччина, за підсумком переговорів президента Джо Байдена і канцлера Олафа Шольца.

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