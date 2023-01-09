Зазначається, що у розпорядженні Варшави понад 200 таких танків.

Польща зможе передати Україні не багато танків Leopard. Всього у Варшави понад 240 таких бойових машин.

За словами глави Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Якуба Кумоха, обговорюється участь Польщі в "коаліції країн", у яких є Leopard

"Питання знаходиться на розгляді. Йдеться про символічну підтримку, кілька, десяток штук. Це широка коаліція країн", - сказав Кумох в ефірі радіостанції Zet.

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При цьому він зазначив, що Варшава не буде нічого сама робити.

"Скільки Leopard надасть Польща? Абсолютно не все. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно. Створення альтернативної реальності", - вважає глава Бюро міжнародної політики.

Варто відзначити, що в Польщі більше 240 танків Leopard - 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

Передача Україні танків Leopard - що відомо

Київ неодноразово просив передати танки Leopard, але Німеччина не погоджувалася йти на цей крок. 11 грудня 2022 року посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що влада в Берліні пообіцяли надати більше зброї та боєприпасів, але переговори щодо постачання танків Marder та Leopard тривають.

6 січня спікер уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Україна в перші три місяці 2023 року отримає близько 40 БМП Marder і ЗРК Patriot.

У свою чергу міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не виключає постачання танків для підтримки ЗСУ в майбутньому.

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