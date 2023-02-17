Канцлер ФРН заявив, що кожен, хто може постачати бойові танки Україні, дійсно повинен це робити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, у яких є на озброєнні танки західного зразка, терміново відправити бойові машині Україні.

Про це чиновник заявив в рамках свого сьогоднішнього виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, зазначивши, що зі свого боку Німеччина вже взяла на себе відповідну відповідальність. Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи повинна нести країна такого розміру, розташування та економічної могутності, як Німеччина", - сказав Шольц.

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Він заявив, що всі країни, які можуть надіслати танки Україні, повинні зробити це вже зараз.

"Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок і я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина буде робити все, що в її силах, щоб зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів управляти танками тут в Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - зазначив він.

Також під час свого виступу Шольц підкреслив, що програма допомоги Україні повинна бути довготривалою.

Раніше Німеччина офіційно оголосила, що готова підтримати Україну батальйоном бойових танків з 30-31 машин: 14 з них повинні бути передані із запасів Бундесверу, щодо решти Берлін чекає згоди від союзників.

Відзначимо, що в понеділок 13 лютого українські військові розпочали навчання на танках Leopard-2 в Німеччині.

Мюнхенська конференція

Сьогодні 17 лютого стартувала 59-та Мюнхенська конференція з безпеки. В рамках події ключові дискусії учасники конференції присвятили саме Україні.

Зокрема, український лідер Володимир Зеленський виступив на міжнародному майданчику в перший день відкриття й закликав партнерів, збільшити допомогу Україні, адже очікуване російський наступ вже почався. Також у цьому контексті він зазначив, що членству України в Європейському Союзі та НАТО альтернативи немає.

Мюнхенська конференція з безпеки триватиме до неділі, 19 лютого. У переговорах беруть участь понад 150 представників урядів з усього світу, серед яких президент Франції Еммануель Макрон і віце-президент США Камала Харріс.

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