Винищувачі F-16 були в Україні в 2011 році під час навчань "Безпечне небо". Льотчики з США не мали ніяких нарікань на умови базування літаків.
За словами спікера Повітряних Сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, перед Євро-2012 на аеродромі в Миргороді знаходилися F-16, в тому числі і двомісні навчально-бойові літаки, так звані "спаркі".
"Наші льотчики могли політати на них з американцями. Це називається ознайомчий політ. Американські пілоти в повітрі передавали управління нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили і для гостей на наших "спарках", – розповів військовий в інтерв'ю 24 каналу.
При цьому він нагадав, що льотчики з США були в Україні в 2018 році, коли прилітали на винищувачах F-15C Eagle в Старокостянтинів для участі в навчаннях "Чисте небо".
"Виконували повітряні бої між МіГами і СУшками проти F-15, дивилися, як все працює, як можна протистояти радянським літакам, розуміючи, що у росіян вже зараз сучасні Су-35, Су-30", - пояснив Ігнат.
Винищувачі F-16 для України - що відомо
Офіційний Київ неодноразово піднімала питання поставок винищувачів F-16, щоб закрити небо над Україною. При цьому на Заході заявили, що передача літаків недоцільна, бо ЗСУ нібито потребують зараз важкої техніки та боєприпасів.
У свою чергу Польща і Словаччина заявили, що поставлять Україні Міг-29. Водночас у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що вони "неефективні у боротьбі проти терору РФ".