Юрій Ігнат зазначив, що наші льотчики разом з американськими пілотами літали на винищувачах ще в 2011 році.

Винищувачі F-16 були в Україні в 2011 році під час навчань "Безпечне небо". Льотчики з США не мали ніяких нарікань на умови базування літаків.

За словами спікера Повітряних Сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, перед Євро-2012 на аеродромі в Миргороді знаходилися F-16, в тому числі і двомісні навчально-бойові літаки, так звані "спаркі".

"Наші льотчики могли політати на них з американцями. Це називається ознайомчий політ. Американські пілоти в повітрі передавали управління нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили і для гостей на наших "спарках", – розповів військовий в інтерв'ю 24 каналу.

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При цьому він нагадав, що льотчики з США були в Україні в 2018 році, коли прилітали на винищувачах F-15C Eagle в Старокостянтинів для участі в навчаннях "Чисте небо".

"Виконували повітряні бої між МіГами і СУшками проти F-15, дивилися, як все працює, як можна протистояти радянським літакам, розуміючи, що у росіян вже зараз сучасні Су-35, Су-30", - пояснив Ігнат.

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Офіційний Київ неодноразово піднімала питання поставок винищувачів F-16, щоб закрити небо над Україною. При цьому на Заході заявили, що передача літаків недоцільна, бо ЗСУ нібито потребують зараз важкої техніки та боєприпасів.

У свою чергу Польща і Словаччина заявили, що поставлять Україні Міг-29. Водночас у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що вони "неефективні у боротьбі проти терору РФ".

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