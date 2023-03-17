Юрій Ігнат зазначив, що у літаків морально застаріла система.

Радянські винищувачі МіГ-29, які обіцяли Україні західні партнери, допоможуть посилити оборону України. Вони не зможуть забезпечити безпеку від повітряного терору Російської Федерації.

"Це посилить наші здібності, літаки виконують ряд функцій: патрулювання повітряного простору України, винищувальне прикриття (прикривають ударні групи штурмовиків і бомбардувальників), літаки типу МіГ-29 наносять також удари протирадіолокаційними ракетами HARM по ППО противника, і під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети, і дрони-камікадзе Shahed", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що обіцяні МіГи не є ефективною зброєю проти російського терору.

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"Їх морально застарілі ракети, радари і радіолокаційна бортова станція літака не можуть бути дуже ефективними", - підсумував Ігнат.

Винищувачі для України - що відомо

Київ просив передати для потреб Збройних сил України винищувачі F-16, але це питання до ЗІЗ пір не вирішене. Водночас західні союзники України мають намір віддати інші літаки.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть для ЗСУ чотири літаки МіГ-29, а ще 10 передадуть Києву протягом року.

Наступного дня Влада Словаччини заявила, що прийняли рішення про передачу Міг-29 Україна. Всього Києву планують віддати 13 літаків.

У Кремлі, звичайно ж, влаштували істерику. Прес-секретар Путіна заявив, що країни-члени НАТО "підвищує рівень своєї безпосередньої залученості в "конфлікті".

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