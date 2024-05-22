Зазначається, що Україна зверталася до польської сторони з такою ініціативою.

У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення своїх систем ППО для збиття російських ракет поблизу польських кордонів.

"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає", – сказав у коментарі "Укрінформу" речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Він також зазначив, що Україна зверталася до польської сторони з такою ініціативою. Розмови щодо цього питання у Польщі зʼявилися після інциденту з порушенням польського повітряного простору російською ракетою в березні. Тоді вона пробула на території країни 39 секунд.

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Вронський зазначив, що обговорюється і те, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, а також можливі юридичні наслідки цього рішення. Свою оцінку мають дати спеціалісти з міжнародного права оскільки йдеться про можливе збиття ракет, які можуть завдати значної шкоди на землі після падіння. Натомість технічні спеціалісти мають дійти згоди у питанні того, за яких умов можна збивати російські ракети.

При цьому польський чиновник наголосив, що про фізичне перебування елементів польської системи ППО в Україні не йдеться.

"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни", – резюмував Павел Вронський.

Збиття російських ракет іншими країнами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО може збиватиросійські ракети, що летять над Україною без того, щоб літаки альянсу перетинали український повітряний простір. Він наголосив, що такий крок буде суто оборонною тактикою і не створить ризику прямого бою з російськими військами.

"Тож моє запитання: у чому проблема? Чому ми не можемо їх збити? Це захист? Так. Це напад на Росію? Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема втягування країн НАТО у війну? Такого питання немає. Збивайте те, що в небі над Україною. І дайте нам зброю для використання проти російських військ на кордонах", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, що країни альянсу мають використовувати свої засоби ППО, розташовані у Східній Європі, для збиття російських ракет та безпілотників, націлених на українські міста.

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