За його словами, Берлін залишатиметься єдиним зі своїми союзниками.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що як і раніше переконаний в необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками.

Тому Німеччина не передаватиме Україні танки Leopard одна, сказав він під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН), пише Reuters. За словами Шольца, західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

"Німеччина не піде на це поодинці. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками. Все інше було б безвідповідально в такій небезпечній ситуації", - сказав Шольц.

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Танки Leopard для України

Як відомо, на початку літа іспанські ЗМІ писали про готовність влади передати Україні танки Leopard A4.

У Польщі кажуть, що обговорюють питання передачі Україні невеликої кількості танків.

У грудні глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Сполучені Штати підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек сказав, що вони не виключають поставки танків Leopard української армії.

Військовий експерт Defense Express Іван Кірічевський припустив, що Німеччина може передати Україні законтрактовані для Угорщини танки Leopard 2A7.

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