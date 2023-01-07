Залишилося дочекатися лише офіційного указу уряду Італії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем’єрки Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Як пише газета La Repubblica, Салліван і Тало засудили агресію Росії проти України та підтвердили готовність передавати Києву озброєння різного рівня. Системи ППО допоможуть ЗСУ захистити об'єкти критичної інфраструктури.

Джерела La Repubblica заявили, що Вашингтон тиснув на Рим із метою якнайшвидшого постачання Україні систем протиповітряної оборони, передусім комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва. Видання наголосило, що на політичному рівні рішення ухвалене, залишилося дочекатися лише офіційного указу уряду Італії.

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Військова підтримка Італії для України

Нагадаємо, що раніше Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. А прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пообіцяла, що Рим розгляне питання надання Україні систем протиповітряної оборони.

Також Італія передавала для ЗСУ артилерійське озброєння, зокрема САУ М109L.

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