Резолюція, представлена Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, була підтримана 143 сенаторами, проти проголосували 29 і ще один утримався.

Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Як пише La Repubblica, резолюція, представлена Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, була підтримана 143 сенаторами, проти проголосували 29 і ще один утримався.

Також члени італійського сенату приблизно такою ж кількістю голосів підтримали дві резолюції опозиційних Демократичної партії і Блоку "Дія!", які закликають до продовження військової допомоги Україні.

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Резолюція про припинення поставок Києву зброї, яку внесли ліві й "зелені", була відхилена.

Рішення означає, що військова техніка та обладнання надаватимуться Україні для боротьби з російськими окупантами протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців. Це відбувається на основі постанови, підтриманої італійським урядом на початку грудня.

Як сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в Сенаті, Італія буде поставляти зброю Україні до тих пір, поки не почнуться мирні переговори з Росією.

"Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно повинна закінчитися, і закінчиться вона тоді, коли почнуться мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - сказав міністр Крозетто, якого цитує Reuters.

"Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права", - додав міністр.

Війна в Україні: допомога від Італії

23 жовтня 2022 року новий прем'єр Італії Джорджія Мелоні запевнив Володимира Зеленського в подальшій підтримці України на тлі збройної агресії Росії.

Пізніше повідомлялося, що Італія готується передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ М270, а також чимала кількість старих гаубиць M109.

Крім того, зазначалося, що Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

На початку листопада Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Крозетто співпрацю у сфері оборони між двома країнами. Також міністри обговорили подальшу співпрацю в питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.

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