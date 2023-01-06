Блінкен додав, що із загальної суми $682 млн витратять на заохочення європейських партнерів і союзників жертвувати ЗСУ військову техніку.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив деталі масштабного оборонного пакету допомоги Україні на суму $3 млрд.

"У цей перший тиждень 2023 року США продовжують підтримувати Україну і наших європейських союзників, оголошуючи про нову військову допомогу на суму понад $3,75 млрд", - йдеться у заяві Блінкена.

Він уточнив, що безпосередня допомога Україні складе $2,85 млрд. На цю суму Києву будуть виділені боєприпаси і зброю із запасів Міністерства оборони. Поставка буде здійснена негайно, наголошується в повідомленні. Ще $225 млн будуть спрямовані на фінансування довгострокового потенціалу та модернізації ЗСУ.

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Блінкен додав, що із загальної суми $682 млн витратять на стимулювання європейських партнерів і союзників жертвувати Україні військову техніку.

Також держсекретар підтвердив, що Україні будуть передані бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери та інше.

У заяві Блінкена наголошується, що разом з новим пакетом, загальний обсяг військової допомоги США Україні складе "безпрецедентні" $24,9 млрд.

"Тільки Росія сьогодні може покласти край цій війні. Поки цього не станеться, в цьому році, як і в попередні роки, і стільки, скільки буде потрібно, ми будемо єдині з Україною", - прокоментував Блінкен.

Допомога США Україні

Нагадаємо, трохи раніше у Білому домі офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на суму $3 млрд.

Про те, що США готуються оголосити про виділення масштабного пакету допомоги 5 січня повідомляло видання Reuters. Тоді видання повідомило, що до нього увійде партія з 50 бойових машин піхоти Bradley.

Також вчора стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткову батарею комплексів Patriot. А сьогодні спікер німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що ця поставка запланована на перший квартал цього року.

Про постачання Україні цього озброєння домовилися США і Німеччина, за підсумком переговорів президента Джо Байдена і канцлера Олафа Шольца.

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