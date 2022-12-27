Також італійський уряд вирішив виділити Україні додаткових 10 млн євро допомоги.

Італія розглядає питання надання Україні систем протиповітряної оборони.

Як повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський, про це стало відомо під час його розмови із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Висловив подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги", - зазначив він.

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За словами президента, Мелоні розповіла йому про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба.

"Обговорили формулу миру", - додав він.

Українська формула миру

У листопаді на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона складається з 10 пунктів, які чітко опрацьовані.

За словами президента України, світ сприйняв озвучену ним формулу вкрай позитивно. Водночас Кремль відповів на неї ескалацією. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, російська влада не зацікавлена у проведенні мирних переговорів для закінчення війни.

26 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд планує провести до кінця лютого 2023 року міжнародний саміт для обговорення "формули миру" і завершення війни, розв'язаної Росією проти України. За його словами, найкращим майданчиком для проведення цього саміту могла б стати Організація Об'єднаних Націй. Кулеба також зазначив, що участь Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша Україна вітала б.

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