Компанія Boeing запропонувала виробляти для України бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB) із наявних на складах компонентів.

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих малогабаритних високоточних снарядів, що встановлюються на наявні ракети.

Це дозволить Києву завдавати ударів далеко в тилу російських військ, поки Захід намагається задовольнити попит на додаткові озброєння, пише Reuters.

Пропонована "Боїнгом" система, що отримала назву бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), є одним із можливих варіантів по запуску у виробництво нових боєприпасів для України і східноєвропейських союзників США, повідомили джерела в галузі.

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GLSDB - що відомо про цю бомбу

GLSDB - реактивний артилерійський боєприпас, який створюється спільно компаніями SAAB і Boeing, і знаходиться в розробці з 2019 року.

GLSDB складається зі снаряду малого діаметра GBU-39 (SDB) та ракетного двигуна M26, обидва цих компонента в достатній кількості є на складах США.

Ракетний двигун M26 відносно поширений, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів кожен, що робить готовий GLSDB недорогим, а його основні компоненти легкодоступними. Ці фактори дозволяють почати випускати ці снаряди до початку 2023 року, хоча і з низькими темпами виробництва.

Дальність польоту GLSDB становить близько 150 км, що дозволить Україні вражати російські військові цілі, які зараз знаходяться поза досяжністю. Ці бомби допоможуть ЗСУ продовжувати контрнаступ завдяки ударам по тилу росіян.

Згідно із заявами SAAB, снаряд GLSDB управляється за допомогою GPS, стійкий до деяких електронних перешкод, може використовуватися в будь-яких погодних умовах, його цілями можуть бути в тому числі й броньовані машини. GBU-39, яка буде функціонувати як боєголовка GLSDB, має невеликі складні крила, які дозволяють їй планувати більше 100 км при скиданні з літака і влучати в цілі діаметром до 3 футів (0,91 метра). Снаряд важить близько 113 кіллограмм і здатний вражати цілі з будь-якого кута і з усіх сторін, навіть якщо вони розташовані позаду точки запуску.

Коли GLSDB дадуть Україні

Reuters посилаючись на джерела повідомляє, що GLSDB може бути доставлена до України вже навесні 2023 року.

Хоча кілька одиниць GLSDB вже виготовлено, існує безліч логістичних перешкод для офіційних закупівель, пише Reuters.

План Boeing вимагає відмови від розкриття ціни, звільняючи підрядника від ретельної перевірки, яка гарантує, що Пентагон отримає найкращу можливу угоду. Також будь-яка домовленість вимагатиме, щоб принаймні шість постачальників прискорили поставки своїх запчастин і послуг для швидкого виробництва зброї.

Зброя для України – що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та їхні союзники по НАТО допомагають Україні зброєю для відбиття російської агресії.

Так, на початку листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він містить ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод та зимове захисне спорядження. А 16 листопада, голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони.

Проте з огляду на масштаби розв'язаної Росією війни в Україні, один день якої експерти порівнюють із місяцем бойових дій в Афганістані, запаси озброєнь на складах українських партнерів за деякими даними вже вичерпуються.

Зокрема, за даними видання The New York Times, 20 із 30 країн-членів НАТО вже вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну, і поповнення запасів зброї для них виявилося досить важким процесом. Втім, решта 10 країн можуть надати більше.

На тлі попиту, що збільшився, західні компанії збільшують виробництво зброї. Приміром, у США компанія Raytheon Technologies навіть повернула на роботу на свій складальний завод пенсіонерів. А компанія L3Harris Technologies, яка отримала замовлення на озброєння для України на суму $200 млн, витягує комп'ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв'язку і вкластися в строки.

Корпорація Lockheed Martin подвоює виробництво протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, а також на 60% збільшує виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS.

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