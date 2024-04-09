Президента запитали, чи боїться канцлер ядерних загроз Путіна.

Німеччина пояснює свою відмову передавати Україні крилаті ракети Taurus тим, що це найпотужніша система озброєння, яка у них є.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BILD. "Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найпотужніша система озброєння в країні. І Шольц не може залишити Німеччину без неї", - додав він.

Президент зазначив, що Україні потрібні не тільки Taurus, а й ATACMS та винищувачі F-16. "У наших партнерів є певна зброя, яка нам сьогодні необхідна, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо її", - наголосив Зеленський.

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Також президента запитали, чи боїться Шольц ядерних погроз Путіна, і чи впливає це на відмову надати Україні ракети. "Шольц каже, що має. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії. Жодна зброя не може бути справді корисною в разі ядерної війни, навіть американські літаки ATACMS або F-16", - додав він.

Німеччина відмовляється передавати Таурус: що відомо

Нагадаємо, Україна неодноразово запитувала в Німеччини далекобійні ракети, однак Берлін відмовляється зробити це.

Незважаючи на заяви про те, що ЗСУ використовуватимуть ракети Taurus тільки в межах своїх кордонів, Шольц побоюється, що Україна може вдарити по російських об'єктах у Москві.

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