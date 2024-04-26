Бен Воллес звинуватив канцлера Німеччини в нерішучості.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виступає за якнайшвидше надання крилатих ракет Taurus Україні. Про це повідомляє Die Zeit.

Зокрема, Воллес розкритикував позицію канцлера Німеччини Олафа Шолца в питанні надання Києву Taurus. За його словами, Шольц "має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну чи ні".

"Хоча він розуміє побоювання ескалації, це безпідставно. Червоні лінії Росії - як крейда, стерта з дошки. Західні прихильники України наклали на себе обмеження, які були нелогічні й незрозумілі навіть росіянам", - каже британський екс-міністр.

Він вважає, що замість того, щоб виключати поставки Taurus, Шольц повинен краще назвати умови, які могли б виправдати доставку Taurus.

"Краще, ніж сказати "ні, я їх не доставлю", - це сказати "ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми розглянемо це. ... Шольц, здається, не розуміє, що російському лідеру Володимиру Путіну допомагає, якщо ти виглядаєш нерішучим, коливаєшся щодо певних рішень або створюєш враження, що не знаходишся на одній хвилі зі своїми союзниками", - сказав Воллес.

Надання Україні ракет Taurus - останні новини

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Німеччини не зміг переконати канцлера країни Олафа Шольца надати Україні ракети Taurus. Під час прес-конфереції Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси".

На думку президента України Володимира Зеленського, Шольц відмовляється передати Taurus через те, що Німеччина не є ядерною державою, а Taurus - це найпотужніша система озброєння в країні.

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