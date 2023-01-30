За словами Подоляка, ЗСУ має певні танкові можливості, крім тих, які нададуть партнери.

Уряд має конкретні встановлені дати, коли Збройним силам України знадобляться танки, надані західними партнерами.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. За його словами, важка техніка має надійти до України в повному обсязі у задані терміни.

"До моменту початку певних дій, в яких будуть приймати участь сформовані нові танкові штурмові бригади, ми будемо постійно читати, що ті чи інші партнери нам "дадуть зброю в 2030 році", бо з приходом Герасімова гібридний компонент російської "СВО" тільки підвищився... Тому давайте так: ми отримаємо все, що нам потрібно в тому обсязі, в якому потрібно, в той момент, коли це буде потрібно ЗСУ", - наголосив він.

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За словами Подоляка, ЗСУ має певні танкові можливості, крім тих, які нададуть партнери, але все буде в рамках логістичних домовленостей, які наразі обговорюються. Він також назвав чутками інформацію, що для України будувати нові танки.

"І оці всі чутки про те, що для України будуть будувати нові танки, це трошки не так.... Тому що партнери так само розуміють, на якому етапі ми знаходимось і які нам інструменти будуть потрібні цієї зими чи в середині весни. Тому ми будемо все це мати безпосередньо тоді, коли це буде потрібно", - додав посадовець.

Танки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Велика Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до літа.

Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня. Польща обіцяє поставити Україні танки Leopard вже за кілька тижнів - після закінчення курсів підготовки екіпажів до них.

Найдовше треба чекати американські Abrams. Обіцяний 31 танк надійде через кілька місяців.

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