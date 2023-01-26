Новий міністр оборони ФРН сказав, що вони вели переговори з партнерами.

Німеччина планує поставити Україні Бойові танки Leopard 2 до кінця березня.

Про це заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на прес-конференції після відвідування тренувального табору німецьких збройних сил на полігоні Альтенграбов, пише CNN. "Ми доставимо наші Leopard найпізніше до кінця березня. Ще не пізно", - повідомив він журналістам.

За його словами, Німеччина не зволікала в питанні поставок танків Україні, а вела переговори з партнерами і союзниками про те, що найкраще зробити.

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"Це не рішення просто замовити щось на сайті або відправити щось кому-небудь - це питання війни, це питання довіри і питання союзу", - додав новий міністр.

Танки Leopard для України

Нагадаємо, що Україна вже довгий час очікувала рішення про постачання німецьких танків. Тим часом 12 країн-союзниць пообіцяли передати українській армії близько 100 Leopard.

Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard і дозволить їх реекспорт партнерам.

Крім того, Україна отримає велику кількість боєприпасів для Leopard від компанії Rheinmetal.

Спочатку Міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що першу партію танків зможуть відправити не менше ніж через три місяці.

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