З міркувань безпеки Міноборони Британії не може розкрити графік навчання українських військ використання танків.

Велика Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до літа.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, розповідаючи про військову допомогу Києву на Sky News.

"Це буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - заявив він.

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За словами британського міністра, з міркувань безпеки він також не може розкрити графік навчання українських військ використання танків. Однак, він сказав, що вони розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а лише потім перейдуть до ведення бою в строю.

Танки для України

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков Україна очікує, що обіцяні західні танки з'являться на полі бою вже в березні.

Варто додати, що раніше британська влада стверджувала, що танки Challenger 2 поставлять в Україну до кінця березня. Відомо, що українські танкісти вже прибули до Британії для навчання.

Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня.

Водночас Польща обіцяє поставити Україні танки Leopard вже за кілька тижнів - після закінчення курсів підготовки екіпажів до них.

Головним розчаруванням залишаються строки поставки танків Abrams. Обіцяний 31 танк надійде нескоро - через кілька місяців.

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