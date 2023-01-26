Як тільки українські військові пройдуть навчання, Польща буде готова передати це обладнання українській стороні.

Польщі потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну.

Про це в ефірі польського Радіо Plus сказав заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич. За його словами, Польща готова передати Україні одну роту "Леопардів", 14 одиниць.

Він нагадав про заяву глави Міноборони Маріуша Блащака про те, що після того, як інші країни приймуть рішення про передачу танків, Польща невідкладно розпочне навчання українців на цій техніці.

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"Як тільки (українці) пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні", - сказав представник польського оборонного відомства.

За його словами, Польща дуже інтенсивно створює коаліцію держав щодо танків і нагадав, що зараз у Європі є понад 2000 танків.

Танки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams. Також в Україну відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи рішення США надати Україні важкі сучасні танки, заявив, що українські військові зможуть почати навчання за кілька тижнів.

Того ж дня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2. Танки німецького виробництва будуть виділені із запасів Збройних сил Бундесверу. Також Берлін дозволив реекспорт танків Leopard 2 іншим країнам.

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв в ефірі телемарафону сказав, що в Європі є понад тисяча танків Leopard, з яких 10-15% кожна країна зможе передати Україні, не втративши свою обороноздатність.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 26 січня заявив, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня. За його словами, Німеччина не зволікала в питанні поставок танків Україні, а вела переговори з партнерами і союзниками про те, що найкраще зробити.

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