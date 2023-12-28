Швидше за все, на озброєнні України знаходяться ракети стандарту НАТО з далекобійністю до 560 км.

Передані Україні ракети Storm Shadow мають набагато більшу далекобійність, ніж очікувалося. Як пише Bild, про це заявив генерал Бундесверу у відставці і військовий експерт Ерхард Бюлер, коментуючи знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" в порту Феодосії, на території тимчасово окупованого Криму.

Він зазначив, що досі вважалося, що Україна отримала експортний варіант західної крилатої ракети Storm Shadow зі зменшеною дальністю - до 250 км. Однак такої дальності було б недостатньо, щоб досягти Феодосії з повітряного простору, контрольованого ЗСУ. Це означає, що Україні передали оригінальну версію Storm Shadow, що стоїть на озброєнні НАТО, далекобійність якої сягає 560 км.

"Крилата ракета повинна була пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС і ППО. Це не робиться просто так. У загальному і цілому це означає, що Україна має крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км", - сказав Бюлер.

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Він підкреслив, що тепер свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена, так як тепер Феодосія, один з останніх кримських портів, що вважалися безпечними, більше таким вважатися не може.

Удар по "Новочеркаську" у Феодосії

Як писав УНІАН, в ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Повідомлялося, що на місці знайдено уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

РосЗМІ повідомляли, що в результаті удару 33 члени екіпажу зникли безвісти, 23 поранені, один загинув. Водночас, за словами прес-секретаря Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, на борту ВДК "Новочеркаськ" під час атаки ЗСУ могли перебувати близько 80 осіб. Він пояснив, що організація служби на кораблі означає, що там на постах повинні бути люди в різних бойових частинах – в рубці, на озброєнні, на радіовузлі. Тому, враховуючи характер пошкоджень, загиблих росіян значно більше, ніж заявляє окупаційна влада Криму.

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