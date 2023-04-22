Йдеться про три - типу M113 і дві - типу M577.

Португалія вирішила надати Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас у Twitter. Це рішення ухвалили в рамках зустрічі в форматі "Рамштайн".

"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала Каррейрас.

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Результати 11-го Рамштайна

21 квітня в Німеччині відбулася нова зустріч країн-партнерів України в рамках "збройової коаліції", у якій бере участь понад 50 держав світу. Головним пріоритетом майбутніх поставок партнери назвали системи ППО.

Глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що вже за кілька місяців українські захисники отримають "перевагу на полі бою". У рамках зустрічі Україна підписала з партнерами новий договір щодо танків.

Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72, аби посилити військову підтримку України.

Латвія вирішила віддати Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

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