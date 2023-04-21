З постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37.

Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72, аби посилити військову підтримку України.

Про це заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець повідомив учасникам засідання у форматі "Рамштайн".

Він також додав, що нинішніми пріоритетами Праги в плані підтримки Києва є бойові машини піхоти БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.

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З постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, "і щомісяця до них додається ще більше".

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Латвія віддасть Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про це заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце на зустрічі у форматі "Рамштайн".

Учасники саміту "Рамштайн" визначили основний пріоритет у постачанні озброєнь Україні - системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції після зустрічі.

У рамках зустрічі "Рамштайн" відбулось засідання "танкової коаліції". Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, Київ підписав з партнерами документ про обслуговування техніки.