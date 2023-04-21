Сьогодні в Німеччині обговорювали подальші поставки зброї Україні.

У найближчі місяці країни-партнери наростять постачання зброї в Україну, що дасть ЗСУ "перевагу на полі бою". Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції після зустрічі в "Рамштайні".

"У наступні місяці ми будемо збільшувати військову міць України, а також ми будемо проводити тренінги для українських військових... Я впевнений, що обладнання, яке в недалекому майбутньому, в наступні місяці, надійде в Україну, дійсно дасть ЗСУ перевагу на полі бою", – заявив він.

При цьому американський військовий міністр відзначив "виняткову міць і хоробрість" українських солдатів, які "не перестають дивувати".

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Зустріч у форматі Рамштайн

Сьогодні на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині проходить вже 11-а за рахунком зустріч робочої групи країн-партнерів України, де обговорюють питання поставок зброї для української армії. Наразі учасниками "збройової коаліції" є вже понад 50 країн світу.

В межах сьогоднішньої зустрічі партнери домовилися постачати Україні системи ППО в пріоритетному порядку. Також було досягнуто певних домовленостей щодо бронетехніки.

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